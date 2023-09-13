Какие новые выплаты подготовили для родителей детей-инвалидов

Минтруд подготовил проект, который поможет родителям детей-инвалидов получать пособия по уходу за ребенком и работать, сообщает РБК.

На данный момент выплаты получают только неработающие родители. Сумма составляет 10 тыс. рублей.

Минтруд предложил выплачивать пособия тем, кто работает не полный рабочий день или дистанционно, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Президент заявил, что для поддержки людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами, в законе нужно закрепить такой понятие, как «частичная занятость».

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее дети-инвалиды в Алтайском крае регулярно остаются без дорогостоящих льготных лекарств.