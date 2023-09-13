14 сентября
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Жизнь

Какие новые выплаты подготовили для родителей детей-инвалидов

Минтруд подготовил проект, который поможет родителям детей-инвалидов получать пособия по уходу за ребенком и работать, сообщает РБК.

Инвалид. Инвалидное кресло.
Инвалид. Инвалидное кресло.
unsplash.com

На данный момент выплаты получают только неработающие родители. Сумма составляет 10 тыс. рублей.

Минтруд предложил выплачивать пособия тем, кто работает не полный рабочий день или дистанционно, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Президент заявил, что для поддержки людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами, в законе нужно закрепить такой понятие, как «частичная занятость».

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее дети-инвалиды в Алтайском крае регулярно остаются без дорогостоящих льготных лекарств.

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