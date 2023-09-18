20 сентября
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Жизнь

Какие бедствия может вызвать одновременно жаркая и влажная погода

В будущем изменения климата могут поспособствовать обильным осадкам и жаркой погоде, что приведет к наводнениям, уверены китайские ученые.

Засуха, поля.
Засуха, поля.
CC0

Как жара и дожди повышают вероятность наводнений

Сначала тепло сушит почву, и она не может впитывать влагу. Последующие осадки не могут проникнуть в почву и начинают стекать по поверхности.

Это и способствует наводнениям, неурожаям и оползням.

Отмечается, что некоторые регионы мира станут суше из-за повышения температуры. Например, Южная Африка, Амазонка и некоторые части Европы.

Каким территориям экстремальные явления нанесут больший вред

Предположительно сильный вред влажные и жаркие явления нанесут густонаселенным территориям.

Вероятно, они уже подвержены таким явлениям, как оползни и сели. При этом такие регионы производят большую часть сельскохозяйственных культур.

Полностью ознакомиться с исследованием можно тут.

Ранее из-за засухи в Алтайском крае ввели режим ЧС.

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