Какие бедствия может вызвать одновременно жаркая и влажная погода

Как жара и дожди повышают вероятность наводнений
Сначала тепло сушит почву, и она не может впитывать влагу. Последующие осадки не могут проникнуть в почву и начинают стекать по поверхности.
Это и способствует наводнениям, неурожаям и оползням.
Отмечается, что некоторые регионы мира станут суше из-за повышения температуры. Например, Южная Африка, Амазонка и некоторые части Европы.
Каким территориям экстремальные явления нанесут больший вред
Предположительно сильный вред влажные и жаркие явления нанесут густонаселенным территориям.
Вероятно, они уже подвержены таким явлениям, как оползни и сели. При этом такие регионы производят большую часть сельскохозяйственных культур.
Полностью ознакомиться с исследованием можно тут.