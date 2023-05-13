Какая погода будет в Барнауле и Алтайском крае 13 мая

Погода в Алтайском крае 13 мая

Ночью будет достаточно тепло, температура от +3 до +8 градусов, но местами до -2. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. В отдельных районах ожидают небольшие дожди. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Дождь. Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 13 мая

Ночью будет не очень тепло - до +3 градусов, однако преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Днем же температура составит от +14 до +16 градусов тепла. И вновь без дождя, но пасмурно.