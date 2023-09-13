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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае 13 сентября

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали о погоде 13 сентября в Алтайском крае.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +5...+10 градусов, местами до +15 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем потеплеет до +14...+19 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные дожди.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит +7...+9 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Днем потеплеет до +17...+19 градусов. Временами дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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