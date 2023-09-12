Какая погода будет в Алтайском крае 12 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +9...+14 градусов, по северу и востоку местами +3...+8 градусов. В отдельных районах дожди, по северу и западу местами сильные дожди, грозы.
Ветер восточный, 4-9 м/с, по западу местами порывы до 16 м/с.
Днем потеплеет до +14...+19 градусов, по югу местами до +24 градусов. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, грозы.
Ветер восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле температура составит +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.
Днем потеплеет до +15...+17 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с.