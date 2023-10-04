Какая погода будет в Алтайском крае 4 октября

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до -1...-6 градусов, по юго-западу местами до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В краевой столице ночью похолодает до -1...-3 градусов. Без осадков. В утренние часы туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
Днем температура воздуха поднимется до +13...+15 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.