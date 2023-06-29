29 июня
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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 29 июня

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в Барнауле и в регионе на 29 июня.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, местами +5,+10.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем же воздух прогреется до +19...+24 градусов. Местами небольшие дожди.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью - +11...+13 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с, в первой половине ночи порывы до 17 м/с.

Днем же столбик термометра покажет всего от +20 до +22 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

В первой половине дня небольшой дождь.

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