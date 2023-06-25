Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 25 июня

Погода в Алтайском крае
Температура ночью - +5...+10 градусов. По югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер прохладный - северо-западный, 3-8 м/с, местами в восточных районах порывы до 16 м/с.
Днем температура составит от +17 до +22 градусов. По югу и востоку местами кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью - +7...+9 градусов. Днем - +19...+21 градус.
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный 3-8 м/с.