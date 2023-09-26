Какая погода будет 26 сентября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит -3...+8 градусов.
Днем потеплеет до +10...+15 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные дожди, в восточных районах возможен дождь с мокрым снегом. В утренние часы местами туман.
Ветер восточный 2-7 м/с, местами по юго-востоку порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью температура составит 0...+2 градусов.
Днем потеплеет до +11...+13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что дожди грозы и ветер обрушатся на Алтайский край. Когда вернется тепло.