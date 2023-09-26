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Жизнь

Какая погода будет 26 сентября в Алтайском крае

О погоде в Алтайском крае 26 сентября рассказали синоптики.

Птица, холод, погода.
Птица, холод, погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит -3...+8 градусов.

Днем потеплеет до +10...+15 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные дожди, в восточных районах возможен дождь с мокрым снегом. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный 2-7 м/с, местами по юго-востоку порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью температура составит 0...+2 градусов.

Днем потеплеет до +11...+13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что дожди грозы и ветер обрушатся на Алтайский край. Когда вернется тепло.

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