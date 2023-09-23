23 сентября
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Жизнь

Какая погода будет 23 сентября в Алтайском крае

О погоде в Алтайском крае 23 сентября рассказали синоптики.

Природа.
Природа.
unsplash.com

Преимущественно без осадков, местами по югу и востоку небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Температура от +11 до +13 градуса.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что на Алтае уже выпал снег.

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