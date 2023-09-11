Какая погода будет 11 сентября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +8...+14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем потеплеет до +20...+25 градусов.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Без осадков.
Днем температура составит +21...+23 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с