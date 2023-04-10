«Яндекс.Погода»
По версии сервиса «Яндекс.Погода», солнце 16 апреля не порадует жителей Алтайского края. В течение всего дня погода будет пасмурной и прохладной.
Утром температура составит −5…−4 градуса, днем — −2…−1, а вечером поднимется до 0 градусов. Ожидается повышенная влажность более 60%.
Gismetio
По данным Gismetio, в Пасху будет облачно, без осадков. Ожидаемая температура — −6…+1 градус.
В 10:00, возможно, выглянет солнце, которое снова спрячется в 16:00.
World-weather
Синоптики World-weather, напротив, считают, что 16 апреля возможен небольшой снегопад.
Однако вечером вероятно потепление до +3 градусов.
Ранее жители Барнаула накануне устремились на набережную — полюбоваться проппывающими мимо льдинами. Считается, что после начала ледохода наступит теплая погода.