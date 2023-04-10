На этой неделе 16 апреля наступает светлый праздник Пасхи. Altapress.ru изучил несколько сервисов прогноза погоды, чтобы узнать, выглянет ли солнце на праздник.

«Яндекс.Погода»

По версии сервиса «Яндекс.Погода», солнце 16 апреля не порадует жителей Алтайского края. В течение всего дня погода будет пасмурной и прохладной.

Утром температура составит −5…−4 градуса, днем — −2…−1, а вечером поднимется до 0 градусов. Ожидается повышенная влажность более 60%.

Gismetio

По данным Gismetio, в Пасху будет облачно, без осадков. Ожидаемая температура — −6…+1 градус.

В 10:00, возможно, выглянет солнце, которое снова спрячется в 16:00.

Погода на Пасху Gismetio Погода на Пасху Gismetio

World-weather

Синоптики World-weather, напротив, считают, что 16 апреля возможен небольшой снегопад.

Однако вечером вероятно потепление до +3 градусов.

Погода на Пасху World-weather

Ранее жители Барнаула накануне устремились на набережную — полюбоваться проппывающими мимо льдинами. Считается, что после начала ледохода наступит теплая погода.