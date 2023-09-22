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Жизнь

Как завести детей в День Акима и Анны. Приметы и традиции 22 сентября

22 сентября отмечался в православно-народном календаре как День святых Акима и Анны. Эти святые известны тем, что своей верой и благочестивым поведением заслужили в преклонном возрасте ребенка. Их дочь стала Матерью Иисуса, которая подарила спасение всему человечеству. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Традиции Дня Акима и Анны

День Акима и Анны отмечался вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы. На Руси верили, что в этот день можно излечиться от бесплодия. Для этого семейные пары обращались с молитвой к богоотцам.

Также в этот день поздравляли молодых матерей, чествовали повивальных бабок и устраивали застолья. Молодые пары ставили на стол круглые пироги, как символ плодородия и будущей жизни. Потому 22 сентября еще прозвали Днем рожениц.

Женщина должна была продемонстрировать гостям, как держит дома хозяйство. А супруг водил на двор, показывал в амбарах жито, а в саду наливал присутствующим пиво из бочонка. По обычаю, гости должны были хвалить хозяев и давать им дельные советы.

Что нельзя делать 22 сентября

  • Нельзя отказывать гостям, а также не приходить в гости самим, иначе получите дополнительные сложности в жизни.
  • Не стоит долго находиться на улице ночью — можно накликать долгие недуги.
  • Нельзя завидовать и желать чужого добра — будут беды преследовать.
  • Категорически запрещается изменять и флиртовать на стороне. Это тяжкий грех, который повлечет за собой серь6зные проблемы и беды.
  • Хороший день для путешествий и дальней дороги. Превосходный день для подарков.

Приметы Дня рожениц

  • Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
  • Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.
  • Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять
  • Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу.
  • Детей, рожденных в этот день, ждут в жизни много перемен. Им сопутствует удача.
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