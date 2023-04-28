Люди уже начинают вовсю готовиться к майским праздникам: прибирать дачный участок, доставать рассаду с подоконников и, конечно, искать лучшее мясо для шашлыков. С последним altapress.ru готов помочь.

На что стоит обратить внимание при выборе мяса?

При выборе мяса для шашлыка обратите внимание на внешний вид мяса. Оно должно быть упругим, яркого цвета на разрезе и с прозрачным мясным соком. Ни в коем случае не берите продукт, если видите на нем слизь или мутную жидкость.

Запах должен быть приятным мясным или нейтральным. О плохом качестве мяса говорит затхлый или химический запах.

Обратите внимание на цвет. Он должен быть равномерным, без пятен.

Учитывайте состояние продукта. Парное мясо для шашлыка не годится — слишком жесткое, а замороженное будет сильно уступать по вкусовым качествам охлажденному.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Как найти свежее мясо?

Чтобы определить свежесть мяса, пощупайте его. Если после нажима след быстро пропадает, то мясо свежее. Если медленно — то стоит задуматься о сроке годности продукта. А если и вовсе остается — мясо пропавшее.

Обратите внимание также на жировые прослойки. Желтый цвет сигнализирует о том, что животное было старым — его мясо будет жестким.

Лучше всего для шашлыка подойдет мясо с вкраплениями жира. Так оно получится более сочным. А постное мясо будет сухим.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Баранина или свинина? А может , говядина?

Классический шашлык делается из баранины. Он получается особенно нежным и жарится практически мгновенно. Однако специфический привкус может некоторых испугать.

Говядина больше подойдет для стейков. Однако если вы хотите использовать ее для шашлыка, то выбирайте грудинку или говяжье филе.

Беспроигрышным вариантом станет свинина. Ее мясо получается мягким и сочным и продается по доступным ценам. Выбирайте не слишком жирную корейку, ребра или вырезку.

А вот курица или индейка подойдет для тех, кто следит за фигурой. Чтобы шашлык из курицы получился сочным, берите жирные части туши — окорочка, голени и бедра без кости.

Шашлык , мангал. CC0

Соус к мясу

К шашлыку идеально подойдет соус сацебели. С грузинского так называют любые соусы, потому рецепт открыт для экспериментов. Как принято его готовить — в материале altapress.ru.