Как в Игнатьев день защитить дом и не отпугнуть счастье: странные и мудрые запреты 2 января

Второй день января – день памяти о святом Игнатии, мужественном епископе, принявшем смерть за веру. В этот день православные старались защитить дом - ведь Игнатий считался его покровителем. При этом в народе сложились и другие традиции, характерные для этого дня, но мало связанные с именем и образом жизни святого. В этот день, например, запрещалось покупать обувь - вы удивитесь, почему.

Примечательный святой

Предполагают, что Игнатий родился в Си­рии еще в то время, когда проповедовал Иисус Христос. В 67–107 годах он управ­лял цер­ко­вью в Антиохии – городе, который называли королевой Востока (на его месте нынче турецкий город Антакья).

Во время гонений на христиан в Римской империи Игнатия осудили на казнь – в Риме его отдали на съедение диким зверям.

Человеком он был, похоже, выдающимся – верующие до сих пор изучают его послания, которые он написал по пути на казнь. Почитайте о нем – путешествие в Рим было примечательным.

Кланяйся дому в пояс

Но как обычно, народные обычаи, приметы, традиции развивались своим путем. Со временем Игнатия стали считать покровителем дома, уюта и внутреннего спокойствия.

Новый год. Рождество. Уют. СС0

Православные в этот день старались защитить жилье от нечисти. Для этого они брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Причем это действо должно было помочь защититься еще и от бедности и голода.

Дом считался хранителем семейных традиций - ему кланялись в пояс. Почтение выказывали и каждому помещению у дома - сараям, амбарам, постройкам, пишет Культура.рф.

День чужого совета

Кроме этого считалось, что 2 января надо избавляться от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое благополучие.

Правильным считалось слушать мнение окружающих - чужие советы якобы спасут от собственных ошибок.

Обувь. акуузшлюсщь/marymarkevich

Что нельзя делать

Не советовали в этот день мусорить в доме, пачкать его, ссориться, браниться и вести себя неподобающим образом – это, согласитесь, довольно мудрая рекомендация (вполне применимая для каждого дня).

Также считалось, что 2 января нельзя давать в долг, иначе можно отдать свое счастье. А еще в народе не советовали покупать обувь. Объяснение этому, возможно, вас удивит или покажется странным: ботинки нельзя было приобретать, чтобы не укоротить свою жизнь.

Хотя Игнатий был, скорее всего, гуманистом и к ближним относился в соответствии с заветом учителей, в народе не советовали 2 января пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулило напасти в доме.

Прогноз на август

А еще день Игнатия определял погоду на конец лета. Метель 2 января означала, что август будет холодным. Солнечный день сулил жаркий август.

2 января также день Иоанна Кронштадского. Что это значит, altapress.ru писал вот здесь.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал