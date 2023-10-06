Как узнать о своей судьбе на Ираиду Спорную. Приметы и традиции 6 октября

Традиции Ираиды Спорной
На Ираиду Спорную часто менялась погода. Потому дом утепляли и заготавливали дрова на зиму. Также хозяйки готовили наливушки — ржаная лепешка с толченой картошкой, яйцом и молоком. Особенно они нравились детям.
Считалось, что в этот день можно узнать свою судьбу и решить проблемы с финансами.
Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Да эти кувшины ставили и смотрели, из какого вода быстрее испарится. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, человека ждут денежные неурядицы.
Однако в народе также считали, что гадания на Ираиду Спорную бесполезны.
Что нельзя делать 6 октября
- Воздержись от похвалы кому-либо, иначе человека можно сглазить.
- Нельзя жаловаться на жизнь и вспоминать плохое — можно еще большую беду накликать.
- Не стоит ничего планировать, иначе планы точно сорвутся.
- А также нежелательно находиться рядом с теми, кого преследуют неудачи — а то перетянете их беды на себя.
Приметы Ираидина дня
- Если кошка умывается левой лапкой, то это сулит плохую погоду, а правой – к хорошую.
- Петух ночью запел – надвигается ненастье.
- Вороны нахохлились – к осадкам.
- Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следующий год будет урожайным.
- Закат красный — к дождю с ветром.