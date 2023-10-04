Как центр Барнаула избавили от великого и ужасного Разлома – исторический фоторепортаж altapress.ru

Барнаульский разлом находился на ул. Партизанской, 60-62, у пересечения с пр. Ленина. Семь лет назад Разлом окончательно разломали – тяжелая техника расчленила конструкции, а грузовики вывезли весь мусор на свалку.
Элитный семиэтажный бизнес-центр планировали сдать в эксплуатацию в 2007 году, даже открыли предварительные продажи площадей. Однако из-за финансовых проблем и ссоры собственников, стройка растянулась на десятилетие.
Владельцами двух «кусков» были предприниматель Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниел Смит. Каждый из них обвинял другого в распиле здания.
Надежды на то, что удастся закончить проект у бизнесменов все же оставались. Однако попытка узаконить части дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести недострой. Что и сделали в 2016 году.
До 2019 года территория пустовала, пока на этом месте не возвели кофейню. Ей владели дети Алексея Аболымова. В 2022-м году здание снесли как «объект самовольного строительства».