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Жизнь

Как разбогатеть на Житницы - приметы и традиции 15 ноября

Праздник Житницы отмечают на Руси 15 ноября. Православная церковь чтит память мучеников Акиндина и Пигасия, которые были тайными христианами.

Поле. Зерно.
Поле. Зерно.
Pixabay.com

Традиции Житницы

Люди продолжали готовиться к холодам, которые стремительно приближались. Они молотили зерно, готовили запасы и складывали их в житницу.

Считалось, что если житница полна, то и душа полна будет. Святых Акиндина и Пигасия считали покровителями житниц. Крестьяне молили их уберечь от огня овины и амбары.

Также 15 ноября посвящали огню. В домах жарко растапливали печи и грелись около них всей семьей. Считалось, что загаданное около печи желание обязательно сбудется.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com

Что нельзя делать 15 ноября?

  • Не стоит покупать дешевые вещи — они быстро придут в негодность.
  • Нельзя просить людей о чем-либо — их советы не принесут радости.
  • Запрещено рассказывать чужие секреты — а то наступят несчастья.
  • Нельзя ломать ветки деревьев — тогда придет беда.
  • Не рекомендуется употреблять алкоголь и сладкое.
Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Приметы Житницы

  • Услышать крик снегирей – к морозам.
  • Галки и синицы летают по двору – к снегопаду.
  • Если небо тучами затянуло, то скоро потеплеет.
  • Облака плывут против ветра – к снегу.
  • Если на дорогах грязь, то до начала декабря продержится теплая погода.
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