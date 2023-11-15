Как разбогатеть на Житницы - приметы и традиции 15 ноября

Традиции Житницы
Люди продолжали готовиться к холодам, которые стремительно приближались. Они молотили зерно, готовили запасы и складывали их в житницу.
Считалось, что если житница полна, то и душа полна будет. Святых Акиндина и Пигасия считали покровителями житниц. Крестьяне молили их уберечь от огня овины и амбары.
Также 15 ноября посвящали огню. В домах жарко растапливали печи и грелись около них всей семьей. Считалось, что загаданное около печи желание обязательно сбудется.
Хлеб. Зерно.
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Что нельзя делать 15 ноября?
- Не стоит покупать дешевые вещи — они быстро придут в негодность.
- Нельзя просить людей о чем-либо — их советы не принесут радости.
- Запрещено рассказывать чужие секреты — а то наступят несчастья.
- Нельзя ломать ветки деревьев — тогда придет беда.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь и сладкое.
Зерно. Урожай.
СС0
Приметы Житницы
- Услышать крик снегирей – к морозам.
- Галки и синицы летают по двору – к снегопаду.
- Если небо тучами затянуло, то скоро потеплеет.
- Облака плывут против ветра – к снегу.
- Если на дорогах грязь, то до начала декабря продержится теплая погода.