27 июля
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Жизнь

Как работает общественный контроль в сфере ЖКХ в Барнауле

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно различные казусы, связанные с оплатой за жилье, касаются каждого из нас и, к сожалению, не становятся менее острыми со временем. Ситуация, произошедшая в Барнауле с жильцами одного из многоквартирных домов, как нельзя лучше показывает, насколько общественно значима эта проблема для горожан.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Жители многоэтажного дома № 67 на улице Малахова столкнулись с неправомерным расчетом услуг ЖКХ. Весьма проницательная пенсионерка заметила несоответствие между размером оплачиваемой площади мест общего пользования и тем, что указано в техпаспорте дома.

Ситуация стала ещё более конфликтной, когда Госинспекция, куда обратилась гражданка, отказалась признать необоснованность расчетов. Бдительная жительница дома решила использовать такую форму общественного контроля, как обращение к депутату. Женщина обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Депутат был возмущён расчётами Инспекции, которые откровенно не соответствовали действительности

Александр Терентьев инициировал проведение проверки прокуратурой. В результате данной проверки было установлено, что управляющая компания начисляла СОИ по завышенной площади, что не соответствовало данным в техпаспорте МКД. Была проведена проверка начислений и в итоге жильцы дома получили законный перерасчет.

Этот случай подчеркивает важность и необходимость усиленного общественного контроля за тратами владельцев многоквартирных домов и компаний, управляющих этими домами. Без активного участия общества в контроле за расчетами коммунальных платежей велик риск ошибок, а то и злоупотреблений со стороны тех, кто ведет эти расчеты.

Остается лишь надеяться, что этот случай станет предупреждением для всех управляющих компаний и стимулом для активизации общественного контроля. Только благодаря взаимодействию граждан и государственных структур можно добиться справедливости и эффективности в области ЖКХ.

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