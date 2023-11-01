Как проводить осень на Иванов день - приметы и традиции

На Руси первого ноября провожают осень на Иванов день. Православная церковь почитает память священномученика Садока, епископа Персидского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Иванова дня

В старину ноябрь считался главным свадебным месяцем. Тяжелые полевые работы остались позади и появлялось больше времени для праздников.

Традиционные блюда 1 ноября готовили из курицы. Варили вкуснейший суп с лапшой, а также пекли пироги с мясом птицы, которые в народе прозвали курники.

По традиции в этот день наши предки специально насыпали во дворе зерно, чтобы прилетели сороки. Если сорока принимает угощение, то домовой не будет беспокоить хозяев дома в течение зимы.

Суп. СС0.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя убивать пауков — в них души умерших родственников приходят навестить.

Не стоит отказывать в подаянии — иначе можно навлечь нищету.

Нельзя оборачиваться на шаги за спиной — это могут быть злые духи.

Не рекомендуется стирать одежду — можно привлечь беды.

Не держите окна и двери открытыми, иначе можно впустить в дом злых духов.

Музей домовых в Барнауле. Дарья Терехова.

Приметы Иванова дня