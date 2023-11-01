Как проводить осень на Иванов день - приметы и традиции

Традиции Иванова дня
В старину ноябрь считался главным свадебным месяцем. Тяжелые полевые работы остались позади и появлялось больше времени для праздников.
Традиционные блюда 1 ноября готовили из курицы. Варили вкуснейший суп с лапшой, а также пекли пироги с мясом птицы, которые в народе прозвали курники.
По традиции в этот день наши предки специально насыпали во дворе зерно, чтобы прилетели сороки. Если сорока принимает угощение, то домовой не будет беспокоить хозяев дома в течение зимы.
Что нельзя делать 1 ноября
- Нельзя убивать пауков — в них души умерших родственников приходят навестить.
- Не стоит отказывать в подаянии — иначе можно навлечь нищету.
- Нельзя оборачиваться на шаги за спиной — это могут быть злые духи.
- Не рекомендуется стирать одежду — можно привлечь беды.
- Не держите окна и двери открытыми, иначе можно впустить в дом злых духов.
Приметы Иванова дня
- Если ночью выпал снег, а небо звездное, то скоро ударят морозы.
- Если идет дождь, то снег выпадет только к концу месяца. ·
- Выпал снег и высокая влажность – весной будет много подснежников.·
- Снегопад за окном – весна будет холодной и ненастной. ·
- Сорока под окном — к новостям.