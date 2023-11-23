Как при обгоне не допустить возникновения аварийно-опасной ситуации

В каких случаях водителю запрещается выполнять обгон?
Согласно пункту 11.2 ПДД РФ водителям обгон запрещается, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
Обгон запрещен:
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
Не рекомендуется выполнять данный маневр и в условиях тумана, дождя, снегопада, так как эти факторы значительно ухудшает видимость, вследствие чего водитель не всегда может в достаточной мере оценить дорожную ситуацию. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях водителям стоит воздержаться от обгона или же перед выездом на полосу встречного движения твердо убедиться в том, что маневр будет действительно безопасным.
Каким правилам следует руководствоваться перед выездом на полосу встречного движения?
До начала совершения маневра «Обгон» необходимо руководствоваться следующими правилами:
- проверьте дорожные разметку и знаки, убедитесь в отсутствии запрещающих знаков («обгон запрещен» и т.п.);
- оцените дорожную обстановку (интенсивность потока; скорость движения автомобилей в обоих направлениях);
- учтите возможность появления пешеходов на дороге и иные факторы;
- обратите внимание на погодные условия (обзор, видимость на дороге, дорожное покрытие и т.п.);
- убедитесь в том, что полоса движения, на которую Вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе выполнения маневра не создаете опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения;
- прежде чем начать обгон увеличьте дистанцию до обгоняемого транспортного средства, так как это увеличит обзор встречной полосы движения;
- используйте указатели поворота;
- не забывайте контролировать боковой интервал.
Только после выяснения и оценки всех указанных факторов можно принять решение о возможности совершения планируемого маневра.
Помните, что любая допущенная ошибка на дороге может стоить здоровья и жизни!
Что нужно знать водителю обгоняемого транспортного средства?
Водителю обгоняемого транспортного средства для того, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций на дороге запрещается выполнять какие-либо действия, которые могут препятствовать обгону, например, превышение скорости.
Какое наказание предусмотрено за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения?
За нарушение правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, согласно действующему законодательству Российской Федерации, предусмотрено наказание в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права на управление транспортными средствами до полугода.
Повторное совершение административного правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством на один год.