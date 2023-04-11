Как правильно встретить Чистый четверг в 2023 году: традиции и приметы праздника

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Почему праздник так называется?

Согласно библейскому преданию, в этот день, за три дня до распятия Иисус собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.

В Библии указано, что тогда Иисус сказал ученикам, что кто-то из них в ближайшее время предаст его. В ту же ночь, с четверга на пятницу Ииуда продал Иисуса за 30 серебряников.