Как правильно собирать и хранить грибы, рассказали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре перечислили правила сбора и хранения грибов, чтобы не отравиться ими в дальнейшем. Рекомендации они опубликовали в официальном Telegram-канале.

В ведомстве советуют собирать только знакомые грибы, в чьей съедобности вы уверены. Избегайте старых, переросших и червивых. Грибы стоит срывать вдали от дорог, магистралей и вне населенных пунктов.

Срезать гриб нужно с целой ножкой и складывать в плетенные корзины - так они будут дольше храниться. Ведь грибы - это чистый белок, который очень быстро портится.

"Все грибы нужно перебрать в тот же день, отсортировать по видам и тщательно проверить, убрав червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали", - советуют в ведомстве.

Ни в коем случае не стоит пробовать гриб сырым. Его стоит приготовить в тот же день сбора, ни днем позже. Также не стоит хранить продукт в тепле, мариновать и солить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.