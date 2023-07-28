28 июля
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Жизнь

Как правильно провести День Крещения Руси 28 июля и что запрещено делать

28 июля 2023 года проходит церковный праздник День Крещения Руси и народный Кирик и Улита. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

В Барнауле отметили День крещения Руси.
В Барнауле отметили День крещения Руси.
Олег Богданов

Традиции на День Крещения Руси

В 988 году во время правления князя Владимира Русь приняла новую религию - христианство.

Так, 28 июля - День памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия.

Что касается народных примет, считалось, что днем 28 июля часто бывает очень солнечно.

Если заниматься работами в жаркую погоду сегодня, можно увидеть дурное предзнаменование, которое сбудется в скором времени. Поэтому на жаре старались не работать.

Также считалось, что 28 июля - женский день. Сегодня по народному календарю женщины чествовали свою покровительницу - Матушку Улиту.

Сегодня хороший день для мытья окон, а также чтобы оставить их открытыми настежь. Бытовало поверье, что солнце в этот день обладает благотворной очистительной силой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Что нельзя делать на Кирика и Улиту

  • Не смотреть на небо ночью. Если увидеть падающую звезду - ждет несчастье. Считалось, что с неба падают души грешников, и если увидеть их, то скоро произойдет что-то неприятное.
  • Нельзя собирать урожай на продажу, только для себя - иначе жаркое солнце погубит посевы.
  • Не жаловаться на судьбу и проблемы посторонним. Люди могут сглазить, и ситуация испортится еще больше. Не стоит также вспоминать плохое и пребывать в плохом настроении.
  • Не начинать что-то новое - результат не понравится, будет плохим.
  • Не ругаться с начальством или людьми, которые выше по положению - будут проблемы в работе и доходах.
  • Не делать крупные и ответственные, незапланированные покупки - к неудаче.
  • Не оставлять без присмотра детей на улице - нечистая сила сегодня охотится на одиноких, поэтому за детьми нужно особенно внимательно следить.
  • Не отказываться от совместной работы и сотрудничества - значит упустить выгоду, которую они в себе таят.
В День крещения Руси в Барнауле звонили во все колокола.
В День крещения Руси в Барнауле звонили во все колокола.
Олег Богданов

Приметы на 28 июля

  • Утром ливень — к яркому солнцу днем.
  • Вечером туман — к дождю на следующий день.
  • Липа пожелтела — осень предстоит поздняя.
  • Лиственные деревья (кроме липы) стали желтеть — к ранней осени.
  • Ветер сменился — погода станет противоположной.
  • Ботва моркови поникла — к осадкам.
  • Жуки низко летают — будет солнце.
  • Дождь и сильный ветер — к скорому окончанию непогоды.
  • Кузнечики громко трещат — будет сухая погода.
  • После дождя не видно радуги — стоит ждать солнечные дни.
  • Восточный ветер — к дождю несколько дней подряд.
  • Южный ветер — ожидайте ясную погоду.

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