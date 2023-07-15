Как правильно формировать помидоры в июле и ухаживать за томатами в жару

В июле важно правильно ухаживать за томатами и не идти на поводу у соблазна оставить как можно больше пасынков на кустах.

Формирования и пасынкования требуют томаты с неограниченным ростом, указывает НГС. Их высаживают в теплицу, там пасынкование томатов обязательно. Пасынкование томатов в теплице проводится минимум раз в 10 дней ранним утром.

Кислота

Борная кислота помогает плодам хорошо завязываться. Обычно проводят некорневую подкормку — по листьям, но если растение недостаточно крепкое, то можно сделать и корневую.

Обычно разводится чайная ложка без горки на стандартное ведро воды. Но проводить подкормки специалисты рекомендуют только поздно вечером.

Жара

Томат — теплолюбивое и требовательное к температуре растение.

Оптимальной температурой для роста и развития томата является температурный коридор:

дневная температура от +21 до +25 градусов;

ночная от +15 до +19 градусов.

В теплице также могут быть весьма значительные перепады ночных и дневных температур, однако путем открытия и закрытия форточек и дверей теплицы температуру можно изменять.

Если в огороде или в теплице слишком много солнца, устройте тень для растений. Для этой цели подойдет любая ткань от лутрасила до брезента. Растяните ее на опорах, чтобы укрыть растения в самый пик жары.

Поддерживайте корни прохладными — замульчируйте прикорневую зону и полейте.

Открытый грунт

А в открытый грунт садят сорта, которые нужно только подвязывать, подкармливать и поливать.

И, кстати, лайфхак: помидоры отпугивают комаров и мошек. Сейчас это особо актуально.