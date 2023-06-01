3 июня
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Жизнь

Как поймать кита. В Барнауле показали яркий спектакль об умной собачке в стиле пластилиновых мультиков

В театре кукол «Сказка» прошла премьера спектакля «Про умную собачку Соню» по одноименной книге Андрея Усачева. Чем удивляли маленьких зрителей, покажет altapress.ru.

"Про умную собачку Соню", театр кукол.
"Про умную собачку Соню", театр кукол.
Анна Зайкова

Многие молодые родители знают эту веселую историю по мультфильму из 1990-х. Непоседливая собачка Соня из-за своего неудержимого любопытства попадает в неожиданные ситуации, из которых делает выводы.

А еще она задает очень много вопросов. Можно ли поймать кита в ванной? А почему нельзя рисовать на обоях? Через забавные приключения маленькие зрители узнают о правилах поведения.

Спектакль не только поучительный, но и очень яркий. В нем используют разные куклы — вертепные, тростевые, марионетки. Сама декорация состоит из множества хитрых механизмов, которые и создают магию для зрителей.

Следующие показы состоятся 2, 4, 10, 18 и 25 июня.

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