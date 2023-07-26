Как появился праздник День парашютиста и как интересно с ним поздравить

Поздравления с Днем парашютиста в прозе
Пусть надежными будут стропы, пусть никогда не подведет запасной парашют. Пускай жизнь будет такой же легкой, как чувство полета. Пускай ветер удачи всегда наполняет купол вашего парашюта. Пускай каждая посадка будет мягкой и удачной, как и завершение всех намеченных дел. Поздравляю с Днем парашютиста!
Поздравляю людей, которые никогда не переставали верить в свои силы, смогли почувствовать себя птицами и покорили небо. Желаю, чтобы количество прыжков росло, но всегда оставалось равным количеству благополучных приземлений. Пускай ваши парашюты всегда будут такими же верными и надежными, как ваши товарищи, а стропы такими же прочными и терпеливыми, как ваши подруги жизни. С Днем парашютиста!
Ты настоящий экстремал, ведь обожаешь прыжки с парашютом! Именно поэтому в День парашютиста я хочу пожелать тебе много драйвовых, удачных и безопасных прыжков! Пускай это занятие приносит тебе огромное удовольствие и море ярких эмоций! Пусть удача всегда будет на твоей стороне, а чувство свободы ощущается на полную, когда ты паришь в небе, словно птица!
Поздравления с Днем парашютиста в стихах
Все, кому полеты снятся,
Ввысь чьи мысли все стремятся,
Поздравляем вас искристо
С днем, друзья, парашютиста!
Чтобы вы любые дали
С радостью всегда встречали.
И высоты все прекрасней
Для себя чтоб открывали.
Бед не знать вам и тревог,
Чтоб в душе — один восторг
Жил и вас раскрепощал,
Ввысь манил вас, увлекал.
Небу, бросаясь в объятия,
Паришь в вышине, словно птица
Тебя я поздравить хочу
Сегодня с днем парашютиста.
Другом пусть будет ветер,
Крепки и надежны стропы,
Воздушный поток за руку
Ведет по небесным тропам.
Внизу проплывает земля
И ждет, когда к ней вернешься,
Судьбою стали твоей
Небесный простор и солнце.
Когда ты смотришь с высоты —
Всё может маленьким казаться.
И не отнять твоей мечты —
В полёт свободный отправляться.
Твой друг — надёжный парашют,
Ему ты доверяешь крепко.
Ну, и колечко тут как тут,
Чтоб за него схватиться цепко.
И вот хочу я пожелать
Непревзойдённого везенья,
Чтоб вовсе травм не получать
Тебе в процессе приземленья!
Поздравления с Днем парашютиста в смс
С парашютом дружишь ты,
Не боишься высоты.
Ты не летчик, не танкист,
Круче ты — парашютист!
Поздравляю с днем твоим!
Пусть под небом голубым
Будут легкими полеты,
Жизнь без скуки и заботы.
Парашют раскрыв умело,
Над землей паришь ты смело.
Если все бы так умели,
Словно птицы бы летели!
Пусть же в День парашютиста
Небо будет светлым, чистым.
Я сердечно поздравляю.
Первым быть во всем желаю!
Блеск азарта, куража,
Пусть в глазах искрится.
Поздравляю я тебя,
С днем парашютиста.
Покоряется пускай,
Вечное пространство.
Будут долго только в кайф,
В небе твои танцы.