Как появился праздник День парашютиста и как интересно с ним поздравить

Все, кому полеты снятся,

Ввысь чьи мысли все стремятся,

Поздравляем вас искристо

С днем, друзья, парашютиста!



Чтобы вы любые дали

С радостью всегда встречали.

И высоты все прекрасней

Для себя чтоб открывали.



Бед не знать вам и тревог,

Чтоб в душе — один восторг

Жил и вас раскрепощал,

Ввысь манил вас, увлекал.

Небу, бросаясь в объятия,

Паришь в вышине, словно птица

Тебя я поздравить хочу

Сегодня с днем парашютиста.



Другом пусть будет ветер,

Крепки и надежны стропы,

Воздушный поток за руку

Ведет по небесным тропам.



Внизу проплывает земля

И ждет, когда к ней вернешься,

Судьбою стали твоей

Небесный простор и солнце.