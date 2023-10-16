Как понять, что телефон взломали, объяснил специалист

Первый признак взлома - быстро разряжающаяся батарея. Но паниковать не стоит - на старых телефонах аккумуляторы в силу износа разряжаются быстрее.

Шум и сбои в программах может указывать на вредоносное ПО.

Если смартфон захватил вирус, то пользователь обязательно должен заметить много всплывающих окон в браузере и перезапуск некоторых приложений. Это уже точный признак того, что до телефона кто-то добрался.

При таких признаках обязательно нужно отнести его к мастеру, чтобы не лишиться всех данных.

Ранее стало известно, как узнать о взломе телефона рассказал эксперт.