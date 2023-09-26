27 сентября
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Жизнь

Как получить посылку? Никак! История потерянной посылки из села Тоурак

Ни для кого не секрет, что у "Почты России" периодически возникают сложности с посылками: отправлений много — ошибки случаются. Но с посылкой одного алтайского жителя история приключилась мистическая. Посылка потерялась между поселком Алтайское и селом Тоурак. И всё из-за нового программного обеспечения.

Почтовые отправления.
Почтовые отправления.
Источник: ru.freepik.com, автор vectorpouch.

Около месяца житель села Тоурак Алтайского района бьётся над тем, чтобы получить свою посылку. Сайт "Почты России" показывает, что посылка в райцентре, а на почте райцентра сельчанина посылают в почтовое отделение родного села. Вернувшись к себе домой, преодолев путь в 160 километров, сельчанин опять не обнаружил посылку. Тогда он вновь отправился в Алтайское и прямо спросил на почте, как ему забрать посылку? В ответ сотрудники сказали "никак" и рассказали про новое программное обеспечение, которое дало сбой, и из-за этого нет возможности распределить новые поступления.

Чтобы найти свою посылку мужчина позвонил в Москву с просьбой зарегистрировать жалобу на работу почты. В Москве ему посоветовали обратиться в УФПС Алтайского края, куда дозвониться он не смог.

Что делать сельчанину? Он решил попросить помощи у депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. Житель села Тоурак написал обращение с просьбой помочь ему найти посылку и внести изменения в работу "Почты России". Среди предложений: опубликовать на сайте контактную информацию руководителей почтовых отделений и организовать техническую возможность оперативно сообщать о нарушениях в работе.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, депутат готовит запрос в прокуратуру Алтайского края с просьбой восстановить законность в работе почтовых отделений в Алтайском районе.

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