5 июля
﻿
Жизнь

Как полицейские собаки искали взрывчатку и позировали корреспонденту. Исторический фоторепортаж altapress.ru

В 2011 году корреспондент altapress.ru отправился в питомник ГУ МВД по Алтайскому краю. Там живут собаки, которые помогают полицейским. Очаровательные и игривые сыщики - в нашем фоторепортаже.

Кинологический питомник ГУ МВД по Алтайскому краю, 2011.
Кинологический питомник ГУ МВД по Алтайскому краю, 2011.
Олег Богданов

В питомнике МВД мы встретили овчарок, лабрадоров и английского кокер-спаниеля. Именно их обычно берут в полицию.

Нам показали, как проходит обучение у собак-саперов. С пяти месяцев их начинают знакомить с запахами взрывчатки. Кинологи используют имитаторы взрывных веществ, которые полностью безопасны для здоровья пса.

Один из самых распространенных взрывчатых веществ - тротил. Его и искали собаки.

Кинологи прячут источник запаха на территории питомника, после чего пес должен найти, откуда он исходит. За каждую «находку» собаку вознаграждают лакомством.

Однако кинологи дрессируют не только саперов. Ранее мы уже писали о Несси, служащей в алтайской таможне.

Обычно собаки работают в МВД восемь лет, после чего отправляются на заслуженную пенсию в добрые руки. В случае Несси, которой уже семь, таможенники уверенны - собака будет служить еще не один год.

Анастасия Лапина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость