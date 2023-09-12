12 сентября
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Жизнь

Как нужно питаться в офисе, чтобы избежать стресса

Стабильный режим питания помогает справиться со стрессом при офисной работе, передает Lenta.ru.

"Скорый повар" сегодня доставит домашний горячий обед за 10 минут.
"Скорый повар" сегодня доставит домашний горячий обед за 10 минут.
Анна Зайкова

Специалист отметил, что в рацион важно включать продукты, которые содержат в себе витамины С, D и группы B, а также магнием. Эти элементы помогают при тревоге. Также они хорошо влияют на нервную систему, подавляют кортизол и стимулируют мозговую деятельность.

На фоне стресса могут появится пищевые расстройства. Важно прислушиваться к своему организму. Если не хочется есть, то не нужно насиловать свой организм. Однако сбалансированные приемы пищи пропускать не стоит.

Завтрак, обед и ужин. Вот три главных правила.

Отмечается, что стабильности психики нужно пить достаточное количество воды. При нехватке воды в организмы начинаются выборы кортизола в кровь, что приводит к плохому настроению и срывам.

Ранее действительно ли лимфодренажные прыжки помогают от отеков, рассказал специалист.

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