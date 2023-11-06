Как не потерять здоровье и деньги на день иконы Скорбящей Божьей Матери. Приметы и традиции

Традиции Скорбящей Божьей Матери
Рано утром люди шли в церковь и молились перед иконой Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». По поверью, услышав молитву, Богородица излечит от недугов и поможет в сложных жизненных ситуациях.
Девушки садились за пряжу. А чтобы было нескучно за делом, рассказывали друг другу страшные истории.
Страшнее становилось и от того, что рассказывали их при свете горящей лучины, которая стояла в специальном укреплении — светец. К слову, "Светец" — второе название этого праздника.
Что нельзя делать 6 ноября?
- Запрещено плохо говорить и даже думать о другом человеке — можно накликать беду на себя и своих близких.
- Незамужним девушкам не рекомендуется оставаться в этот день одним — иначе жениха не найдут.
- Не стоит принимать подарков от чужих людей — они могут навести порчу.
- Нельзя давать другим свой платок, шарф, одеяло, плед, покрывало – можно лишиться удачи и благополучия.
Приметы Скорбящей Божьей Матери
- Если у собаки мягкий и пушистый мех, значит зима будет морозной.
- Разбить тарелку – к смерти.
- У окна воркуют голуби – погода будет теплой.
- Вороны собираются в стаи — к снегопаду.
- Сон, приснившийся в эту ночь будет вещим.