Как не потерять здоровье и деньги на день иконы Скорбящей Божьей Матери. Приметы и традиции

День иконы Скорбящей Божьей Матери отмечают на Руси 6 ноября. Православная церковь почитает икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — ее образ есть в каждом храме. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Скорбящей Божьей Матери

Рано утром люди шли в церковь и молились перед иконой Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». По поверью, услышав молитву, Богородица излечит от недугов и поможет в сложных жизненных ситуациях.

Девушки садились за пряжу. А чтобы было нескучно за делом, рассказывали друг другу страшные истории.

Страшнее становилось и от того, что рассказывали их при свете горящей лучины, которая стояла в специальном укреплении — светец. К слову, "Светец" — второе название этого праздника.

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" СС0, via Wikimedia Commons

Что нельзя делать 6 ноября?

Запрещено плохо говорить и даже думать о другом человеке — можно накликать беду на себя и своих близких.

Незамужним девушкам не рекомендуется оставаться в этот день одним — иначе жениха не найдут.

Не стоит принимать подарков от чужих людей — они могут навести порчу.

Нельзя давать другим свой платок, шарф, одеяло, плед, покрывало – можно лишиться удачи и благополучия.

Свечи. Молитва. СС0

Приметы Скорбящей Божьей Матери