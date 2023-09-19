20 сентября
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Жизнь

Как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском

На Солнце сейчас происходит серия вспышек, которые могут провоцировать северное сияние.

Северное сияние над Петербургом
Северное сияние над Петербургом
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Что такое северное сияние

Это свечение верхних слоев атмосфер планет, которые возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Насладиться красивыми видами обычно можно в северной части страны.

Почему оно пришло в Сибирь

Активность вспышек растет, поэтому сейчас северное сияние мы можем наблюдать не только на Севере, но и в Сибири.

Самые мощные бури обычно проходят на Алтае.

Например, сегодня, 19 сентября, вспышки достигнут 6 баллов.

Ранее мы рассказывали что за мощная магнитная буря ожидается 19 сентября 2023 года и какие пики ожидаются.

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