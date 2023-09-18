Как излечиться от всех болезней в Кумохин день. Приметы и традиции 18 сентября

18 сентября на Руси прозвали Кумохиным днем в честь злого духа, который приносил беды и несчастья. Также православные в этот день почитают память пророка Захария и его жены, Праведной Елисаветы.

Традиции на Кумохин день

На Руси считали, что в этот день приходит злой дух Кумоха, которая приносит в дом лихорадку. Она оборачивается старушкой и просит женщин впустить ее за порог.

Чтобы изгнать злого духа, наши предки топили жаркую баню и парились березовым веником. Или на листе бумаги писали первую главу из Евангелия от Иоанна. Оберег носили шесть недель носили на нательном кресте, а затем сжигали и пепел съедали.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя стирать — это к болезни.

Таже не стоит подметать, вытирать пыль и пылесосить — можно вымести удачу и здоровье из дома.

Девушкам и женщинам запрещено ходить с распущенными волосами. А иначе в них может проникнуть дух болезни.

Нельзя носить грязную и рваную одежду. Считается, что тот, кто наденет такую одежду или бельё, рискует испортить свою репутацию, относиться к нему станут хуже.

Приметы Дня Захария и Елизаветы