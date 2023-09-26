Как избежать проклятия в Корнилов день. Приметы и традиции 26 сентября

Традиции Корнилова дня
26 сентября начиналась уборка корнеплодов: репы, свеклы, редьки и моркови. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет».
Также начинались заморозки, которые могли погубить урожай.
Традиционные блюда в этот день готовили из собранных овощей. Например, редьку натирали на терке, добавляли лук и заправляли постным маслом и квасом. А еще нарезали тонкими ломтиками и посыпали солью.
Что нельзя делать 26 сентября
- Запрещено гадать с помощью зеркала. В Корнилов день можно случайно вызвать из зазеркалья нечистую силу.
- Нельзя есть перед зеркалом или окнами, в которых отображаешься. По примете, злые духи могут проникнуть в тело.
- Не стоит спать на двух подушках — можно потерять удачу в любви и финансовых делах.
- Не позволяйте гостям мыть посуду. Они могут смыть тепло и уют дома и навлечь свои беды и болезни.
- Не стоит много смеяться и предаваться веселью — а то вскоре придется слезы лить.
Приметы Дня Корнилия
- Много репы уродилось — к богатству в семье.
- Теплый дождь прошел — хорошее предзнаменование.
- Разбилось зеркало — рухнут планы и надежды.
- Куры с головы начинают линять — зима будет морозная.
- Грачи к этому дню улетели в южные края — скоро пойдет снег.