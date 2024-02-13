Со злыми духами, которые могли устроить пожар в домах, боролись в день Никиты Новгородского, которого еще называли Никитой пожарником. Православная церковь почитает память Никиты Печерского.

Традиции Никиты пожарника

В этот день люди молились Никите Новгородскому о защите дома от пожаров, молний и засухи. К нему также обращались, чтобы исцелиться от глазных болезней.

Если 13 февраля происходил пожар, то считалось, что это происки огненных бесов и колдунов. По поверью, в этот день черти седлают конька на крышах домов.

Люди верили, что этот день способствует ссорам между людьми и супружеским изменам. Поэтому знахари проводили различные ритуалы, чтобы успешно разорвать связь между любовницей и неверным мужем.

Дрова, огонь. СС0

Что нельзя делать 13 февраля

Нельзя играться с огнем и оставлять его без присмотра — может случиться пожар.

Не рекомендуется ссориться и кричать друг на друга.

День не подходит для споров и судебных распрей.

Не стоит громко говорить и чертыхаться — можно привлечь нечистую силу.

Спичка. Огонь. СС0

Приметы Никиты пожарника

Если солнце в кругах, то будет хороший урожай.

Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются — к потеплению.

Белый огонь в печи — к оттепели, красный – к морозу.

Днем иней виден — ночью снега не будет.

Ясная ночь — к солнечной погоде.

Вороны громко кричат — к метели или снежному бурану.

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