Традиции на праздник Евстигней Житник

В этот день заклинали и заговаривали жнивы - невспаханные поля с остатками соломы, с которого сжаты хлеба. Для этого выходили в поле рано утром и произносили заговор, в котором просили Мать Сыру Землю защиты от сильных ветров и морозов.

Удачу принесет найденный в поле стебель, на котором сразу несколько колосьев. Если их аж 12 - его называли "житная матка", срывали и хранили в доме. А весной сеяли с него зерна первыми - чтобы урожай был богатым.

Большое внимание уделяли свежему луку. В этом время как раз собирают его урожай. Связки с ним и чесноком развешивали в комнатах, чтобы они очищали дом от болезней и защищали от темных сил.

Чтобы избавиться от болей в спине, собранным урожаем делились с соседями.

Поле. Пшеница. unsplash.com

Что запрещено делать на праздник Евстигней Житник

Нельзя оставлять посуду открытой - к отравлению, болезни, душевным терзаниям.

Нельзя пить сырые яйца - в них может запрятаться нечистая сила.

Нельзя быть на улице в полночь — нечисть может навредить человеку в это время.

Нельзя планировать важные переговоры, заключать сделки. 18 августа легко нарваться на мошенника.

В поле нельзя петь песни и есть — иначе в следующем году может быть неурожай.

Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни — секреты станут известны всем, удача отвернется, проблем станет ещё больше.

Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле. Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Приметы на 18 августа

Какая погода сегодня, таким и декабрь будет.

Громкое и длительное эхо на закате — будет солнечный день.

Эхо вечером не слышно — будет дождь.

Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.

Вода в реке с пеной — дождь через день.

Вода в реке необычайно чистая и прозрачная — к дождю.

Чайки в воде купаются — стоит ожидать ненастье.

Громко квакают лягушки — к ясной погоде или потеплению.

Облака висят низко над лесом — будет много грибов.

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