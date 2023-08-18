Традиции на праздник Евстигней Житник
В этот день заклинали и заговаривали жнивы - невспаханные поля с остатками соломы, с которого сжаты хлеба. Для этого выходили в поле рано утром и произносили заговор, в котором просили Мать Сыру Землю защиты от сильных ветров и морозов.
Удачу принесет найденный в поле стебель, на котором сразу несколько колосьев. Если их аж 12 - его называли "житная матка", срывали и хранили в доме. А весной сеяли с него зерна первыми - чтобы урожай был богатым.
Большое внимание уделяли свежему луку. В этом время как раз собирают его урожай. Связки с ним и чесноком развешивали в комнатах, чтобы они очищали дом от болезней и защищали от темных сил.
Чтобы избавиться от болей в спине, собранным урожаем делились с соседями.
Что запрещено делать на праздник Евстигней Житник
- Нельзя оставлять посуду открытой - к отравлению, болезни, душевным терзаниям.
- Нельзя пить сырые яйца - в них может запрятаться нечистая сила.
- Нельзя быть на улице в полночь — нечисть может навредить человеку в это время.
- Нельзя планировать важные переговоры, заключать сделки. 18 августа легко нарваться на мошенника.
- В поле нельзя петь песни и есть — иначе в следующем году может быть неурожай.
- Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни — секреты станут известны всем, удача отвернется, проблем станет ещё больше.
Приметы на 18 августа
- Какая погода сегодня, таким и декабрь будет.
- Громкое и длительное эхо на закате — будет солнечный день.
- Эхо вечером не слышно — будет дождь.
- Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.
- Вода в реке с пеной — дождь через день.
- Вода в реке необычайно чистая и прозрачная — к дождю.
- Чайки в воде купаются — стоит ожидать ненастье.
- Громко квакают лягушки — к ясной погоде или потеплению.
- Облака висят низко над лесом — будет много грибов.