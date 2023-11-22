Как два Деда Мороза, хрюшка и мишка нашли друг друга в Барнауле - исторический фоторепортаж altapress.ru

Барнаул стал точкой откуда в 2018 году главный Дед Мороз России начал свое путешествие по стране. Как встречали волшебника горожане, сказочные звери и его коллега (а может, брат?) алтайский Дед Мороз – покажем в историческом фоторепортаже altapress.ru

Алтайский и российский Дед Мороз встретились в Барнауле. 2018 год.

Дедушки встретились в Нагорном парке, где их давно ждали барнаульцы. Местный Мороз похвастался новой шубой и тем, как украсил снегом город к празднику.

С ними прогуливался зверь-символ Барнаула медведь и розовая хрюшка – хозяйка следующего 2019 года. Также на встрече была Снегурочка - только почему-то в единственном экземпляре.

Дедушки любовались видами, раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими.

За два следующих месяца волшебник-путешественник проехал по 22 городам. Все время он снимал видеодневник, который выходил на федеральном телеканале.

В 2023 году барнаульцы уже заметили местного Деда Мороза в компании Снегурочки на бесснежной улице. А его коллегу мы не увидим: волшебный паровоз не приедет.