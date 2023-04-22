Как будут ходить автобусы в Родительский день, рассказали в мэрии Барнаула

25 апреля автобусы будут бесплатно доставлять горожан на кладбища, сообщили в администрации города.

На эти цели из городского бюджета дополнительно выделили 1,4 млн рублей. Эти деньги потратят на заключение договоров с перевозчиками.

Представители транспортных предприятий сообщили, что все необходимые автобусы уже готовы, а водителей заранее проинструктировали.

Всего в Родительский день будет ходить 40 автобусов и 12 трамваев. Бесплатную доставку организуют к пяти кладбищам: Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Гоньбинское и Затонское.

Маршруты будут работать с 7:00 до 18.00 часов. В случае необходимости дежурные автобусы увезут горожан с кладбищ в более позднее время.

На Новомихайловское кладбище будет ходить 20 автобусов большого класса по маршруту «мкр.Урожайный — Новомихайловское кладбище» с интервалом движения пять минут.

На Власихинское кладбище будут ездить семь автобусов малого класса по маршруту «пл.Текстильщиков — Власихинское кладбище». Время отправления — каждые семь минут.

Кроме того, на Родительский день организуют движение двух трамвайных вагонов по маршруту «Депо № 3 — ул. А. Петрова» с интервалом 12 минут.

На Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета «Алтай». Два автобуса среднего класса будут ходить каждые полчаса.

Автобус на Затонское кладбище будет ходить раз в час от конечного остановочного пункта «мкр.Затон».

Ранее мы рассказывали, когда и как нужно поминать усопших.