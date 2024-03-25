26 марта
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Жизнь

Как безопасно путешествовать на междугороднем автобусе?

Междугородние автобусные перевозки должны соответствовать всем предусмотренным нормам, стандартам и правилам. Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края регулярно проводят рейды по контролю соблюдения автотранспортными предприятиями и водителями всех условий безопасной перевозки.

Автобус.
Автобус.
https://unsplash.com/

Большая ответственность

За 2023 год в Алтайском крае было выявлено 6 951 нарушение правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Водители автобусов стали виновниками 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека и 75 получили травмы. Это суммарная цифра, включающая и междугородние, и городские рейсы.

Автобусы, не отвечающие техническим требованиям или имеющие неисправности, отсутствие необходимых документов и предрейсового медицинского осмотра у водителя — все это сотрудники Госавтоинспекции замечают и принимают соответствующие меры. Так, за 2023 год было возбуждено 69 дел об административных правонарушениях.

Госавтоинспекция отмечает, что перевозчики несут ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. В связи с этим призывает водителей общественного пассажирского транспорта строго соблюдать требования ПДД РФ, в том числе выбирать оптимальный скоростной режим, не совершать опасных маневров и учитывать сезонные дорожные условия.

Автобус. Пассажиры.
Автобус. Пассажиры.
https://unsplash.com/

Правила и технические требования, предъявляемые к междугородным автобусам

К междугородным маршрутам относятся маршруты, которые соединяют населенные пункты, и протяженность которых составляет более 50 км. К транспортным средствам, осуществляющим такие перевозки, предъявляются особые правила и технические требования, несоблюдение которых может привести к серьезным последствиям.

Чтобы оказывать услуги междугородних перевозок, автотранспортное предприятие должно:

  • иметь специальную лицензию;
  • придерживаться расписания маршрутов, порядка продажи билетов и других требований, установленных органами местной исполнительной власти;
  • соблюдать правила транспортировки багажа и ручной клади;
  • предоставлять услуги гражданам льготных категорий.

Кроме того, существуют и более конкретные требования к устройству транспорта и его эксплуатации:

  • количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения, так как перевозить людей стоя в междугородних автобусах строго запрещено;
  • пассажирские места для сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности;
  • у сидений должны быть подголовники, если они предусмотрены конструкцией автобуса или основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации;
  • багаж должен размещаться в специальных отсеках, если они имеются. Ручную кладь нельзя оставлять на местах, предназначенных для сидения, в проходе транспортного средства, возле входа или выхода из автобуса, в том числе аварийного;
  • если маршрут имеет протяженность более 500 км, у автобуса должно быть два водителя;
  • каждое место в автобусе должно быть пронумеровано;
  • в салоне транспортного средства должны быть указатели аварийных выходов, а рядом – правила пользования ими;
  • в салоне транспортного средства должна располагаться информация для пассажиров о правилах поведения в общественном транспорте.
Автобус.
Автобус.
Фото: Настасья Коваленко.

Кроме того, при движении по маршруту водителю запрещено отклоняться от него и совершать остановки не по графику. Также запрещается делать посадку и высадку пассажиров до полной остановки транспортного средства.

Движение следует начинать только при полностью закрытых дверях. Во время поездки запрещено превышать установленную режимом скорость (не более 90 км/ч при движении вне населенных пунктов).

Для допуска к управлению автобусом, осуществляющему междугородние перевозки, водитель должен иметь водительское удостоверение категории «D».

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