Качают воду даром. Где в Барнауле можно встретить водоразборные колонки и что интересного о них известно

Факты
-
По данным администрации города, в Барнауле действует около 170 водоразборных колонок старого образца. Они находятся в основном в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.
-
В 2021 году в Барнауле появилась первая автоматизированная водоразборная колонка на ул. Аванесова, 39.
-
У водоразборных колонок есть свои недостатки: зимой вода в них перемерзает, при недостаточном давлении производительность колонки сильно снижается, а также в нее может попасть грунтовая вода.
-
Раньше водоразборные колонки устанавливали в тех частях города, в которых отсутствовало центральное водоснабжение.
-
Водоразборные колонки расположены преимущественно в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном районах Барнаула, и немного — в Индустриальном