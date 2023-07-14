15 июля
﻿
Жизнь

Качают воду даром. Где в Барнауле можно встретить водоразборные колонки и что интересного о них известно

Altapress.ru показывает, как выглядят старые и новые колонки в Барнауле, а также рассказывает, сколько их в городе и какие недостатки есть у бесплатной воды.

Колонка. Вода.
Колонка. Вода.
Олег Богданов

Факты

  • По данным администрации города, в Барнауле действует около 170 водоразборных колонок старого образца. Они находятся в основном в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.

  • В 2021 году в Барнауле появилась первая автоматизированная водоразборная колонка на ул. Аванесова, 39.

  • У водоразборных колонок есть свои недостатки: зимой вода в них перемерзает, при недостаточном давлении производительность колонки сильно снижается, а также в нее может попасть грунтовая вода.

  • Раньше водоразборные колонки устанавливали в тех частях города, в которых отсутствовало центральное водоснабжение.

  • Водоразборные колонки расположены преимущественно в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном районах Барнаула, и немного — в Индустриальном

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость