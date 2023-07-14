Качают воду даром. Где в Барнауле можно встретить водоразборные колонки и что интересного о них известно

По данным администрации города, в Барнауле действует около 170 водоразборных колонок старого образца. Они находятся в основном в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.

В 2021 году в Барнауле появилась первая автоматизированная водоразборная колонка на ул. Аванесова, 39.

У водоразборных колонок есть свои недостатки: зимой вода в них перемерзает, при недостаточном давлении производительность колонки сильно снижается, а также в нее может попасть грунтовая вода.

Раньше водоразборные колонки устанавливали в тех частях города, в которых отсутствовало центральное водоснабжение.