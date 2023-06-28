29 июня
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Жизнь

Известная российская певица уверена, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Российская певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны, сообщает «Москва 24».

НЛО
НЛО
СС0

Об этом певица рассказала в интервью Давиду Виннеру для проекта «Историс. Откройте, Давид!»

По мнению артистки, жителей Земли проверяют, но по вселенским законам гуманоиды не имеют права вторгаться в ситуации человека, указывает Газета.Ru. Также Катят Лель авторитетно заявила — есть доказательства, что инопланетяне спасали от ядерной войны человечество и не раз.

Пропали зубы

Лель уже показывала в шоу «Пусть говорят» на Первом канале фоторобот инопланетян.

По ее словам, гуманоид выходил с ней на связь.

Инопланетянина зовут Сен Тит, он биолог и живет на другой стороне Луны. После его появления в квартире появился свет, а у артистки пропали зубы.

Между тем официальный представитель МИД пишет песни для Кати Лель и Наргиз.

Мало кому известно, но инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Но обратить внимание на них могут не все.

Также сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.

Аэропорт

Неопознанные объекты в «связке» с авиаторами — не редкость. Так, 21 января 2001 года в 20:30 над барнаульским аэропортом «завис» яркий шар.

На тот момент к вылету из аэропорта готовились два рейса: транспортный Ил-76 на Москву (который был в Барнауле на дозаправке) и Як-40 на Бугульму, транзитом через Омск.

Светящийся предмет наблюдался в районе аэропорта в течение часа. Экипаж самолета Ил-76, принадлежащего компании «Тэсис», отказался взлетать согласно нормативной инструкции.

Экипаж транспортника вместе с руководителем полетов барнаульского аэропорта произвели совместное наблюдение этого явления с земли.

После чего командир принял решение вылететь из Барнаула утром. Еще один самолет-транспортник, следовавший из Иркутска, не совершив промежуточной посадки в барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром.

Аэродром закрыли на полтора часа. Вскоре шар исчез.

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