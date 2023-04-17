Извержение вулкана оказалось мощнее ядерных испытаний

Группа исследователей доказала — извержение вулкана в Тонга в прошлом году оказалось сильнее самых крупных ядерных испытаний США и произвело на свет мегацунами.

Тогда вулкан произвел три взрыва. Первый — мощностью 0,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, второй достиг мощности 4 мегатонны, а третий достиг рекордных 15 мегатонн или выше.

После извержения вулкана последовало цунами высотой до 85 метров, указывает Lenta.ru. На берега острова обрушились волны высотой 45 метров, а на самый населенный остров архипелага Тонгатапу — 17 метров. Погибли несколько человек.

Из-за карантинных мер в связи с ковидом на острове не было туристов. Потому последствия не такие глобальные. Имеются ввиду человеческие жертвы.

Об этом сообщается в статье журнала Science Advances.

Ранее после череды землетрясений «рванул» вулкан Шивелуч с выбросом пепла до 20 км. Вулкану присвоили наивысший — «красный» — уровень опасности. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

До этого регионе в фиксировались землетрясения разной интенсивности. Наблюдалось дрожание земли, постоянно сходили каменные лавины, наблюдалось свечение раскаленного конуса вулкана.

Со склонов скатывались раскаленные лавины с температурой 1000 градусов по Цельсию и сходят пирокластические потоки. Смельчаков-исследователей просят не приближаться к вулкану.