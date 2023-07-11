Изумрудный парк в Барнауле продолжает преображаться

"Скамью примирения" установили в зеленой зоне ко Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Они же и стали инициаторами появления арт-объекта.

Скамейка примирения в "Изумрудном". Управление ФССП по Алтайскому краю

Скамейка выполнена в форме дуги, которая приподнимается по краям и заставляет сидящих скатываться друг к другу в серединку.

Кроме того, вскоре в парке появится амфитеатр. Основную часть постройки с углублением и лестницей уже возвели, осталось лишь построить колонны и благоустроить территорию вокруг.

Ранее музыканты из Эквадора приехали в Барнаул и сыграли в "Изумрудном" парке.