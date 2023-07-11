12 июля
﻿
Жизнь

Изумрудный парк в Барнауле продолжает преображаться

Новый арт-объект появился в парке "Изумрудный". На очереди - амфитеатр.

Строительство амфитеатра в "Изумрудном парке".
Строительство амфитеатра в "Изумрудном парке".
Кристина Тарасова

"Скамью примирения" установили в зеленой зоне ко Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Они же и стали инициаторами появления арт-объекта.

Скамейка примирения в &quot;Изумрудном&quot;.
Скамейка примирения в "Изумрудном".
Управление ФССП по Алтайскому краю

Скамейка выполнена в форме дуги, которая приподнимается по краям и заставляет сидящих скатываться друг к другу в серединку.

Кроме того, вскоре в парке появится амфитеатр. Основную часть постройки с углублением и лестницей уже возвели, осталось лишь построить колонны и благоустроить территорию вокруг.

Ранее музыканты из Эквадора приехали в Барнаул и сыграли в "Изумрудном" парке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость