Изморозь, туман, голеледица: какая погода будет на Алтае в последний январский день

Некоторые погодные сервисы прогнозируют 1 и 2 февраля небольшой дождь в Алтайском крае при минус 1.

Однако 31 января в регионе дождя не ожидается. Учитывая ночной разброс температур — от минус 18 до минус 28 градусов мороза.

День пройдет без существенных осадков. Утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Днем в Алтайском крае от минус 2 до минус 12 градусов. В Барнауле дневная температура воздуха составит от минус 9 до минус 11 градусов.

Сибирская столица

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Дело в том, что в резиденту РФ поступило открытое письмо историка из Якутии с предложением включить в его предвыборную программу "пункт о переносе столицы России в Иркутск".

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

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