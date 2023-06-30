Из-за ураганного ветра в Барнауле сломалась стрела строительного крана

Инцидент произошел на пр. Красноармейском.
Известно, что кран сильно раскачивался из стороны в сторону с самого утра.
Поднявшийся ветер лишь усугубил ситуацию, сломав стрелу пополам.
Очевидцы отмечают, что крановщик перепрыгивал лестничные пролеты, чтобы поскорее покинуть кабину техники.
Барнаульцы в соцсетях недоумевают, почему специалист вообще работал во время урагана. То, что кран не перемещал в этот момент тяжелый груз, можно назвать удачей.
Ранее мощный ураган снес деревья и оставил несколько поселков без света в Барнауле.