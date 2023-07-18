Из-за теплового взрыва в пустыне Европу ждет жара до плюс 50 градусов

В южные страны Европы в ближайшие дни накроет экстремальная жара в связи с тепловым взрывом в пустыне Сахара, сообщает Bloomberg.

Температура воздуха в Италии может достигнуть рекордных 50 градусов.

В настоящее время аномально жаркая погода наблюдается в греческих Афинах, итальянском Риме и испанском Мадриде, указывает Газета.Ru.

Рекорд

Температурный рекорд в Европе был зарегистрирован в 2021 году — тогда на Сицилии было плюс 48 градусов, но новая тепловая волна из Северной Африки способна обновить показатели сразу в нескольких европейских регионах.

Ранее почти 240 испанцев умерли за пять дней из-за жары.

Так, в период с 10 по 14 июля из-за очень высокой температуры воздуха умерли 237 человек.

Пиком по числу смертей стало 14 июля — тогда скончались 93 жителя королевства.

За 10 и 11 июля в Испании от жары погибли более 40 человек.