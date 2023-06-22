Из-за разрушения Каховской ГЭС в низовьях Днепра произошла экологическая катастрофа

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Сальдо объяснил, что в результате разрушения Каховской ГЭС задохнулось очень много рыбы. Ее хватают птицы и несут в свои гнезда дальше.

В результате мертвая рыба и другие вредные отходы попадают в воду и выносятся в Черное море. Затем они следуют по течению в сторону Одессы, Румынии, Болгарии.

Сальдо опасается, что в регионах около Днепра могут возникнуть проблемы, связанные с заражением воды.

На данный момент вода из затопленных населенных пунктов ушла, а Днепр вернулся в свои берега. Однако потоп нанес весьма разрушительные последствия.

По словам политика, оказавшиеся в воде дома, жилые и хозяйственные постройки пришли в негодность.

Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.