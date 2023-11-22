Из-за похорон Тулеева в Кемерове ограничили парковку автомобилей

После церемонии прощания состоялось отпевание в Знаменском соборе, указывает gazeta.a42.ru.

Амана Тулеева похоронят на Центральном кладбище Кемерова рядом с сыном — с салютом и караулом.

В Кемерове на нескольких улицах запретили парковку из-за похорон Амана Тулеева. В зависимости от дорожной ситуации возможны непродолжительные ограничения движения.

Аман Тулеев возглавлял регион с 1998 по 2018 годы. Четыре раза переизбирался с крайне высокими результатами — 93,5-96,69% голосов. Его последний срок должен был истечь в 2020 году, но Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию.