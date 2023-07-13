Из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис

В это время Солнце достигнет пика своего цикла.

Но случится это, по прогнозам, в 2025 году. Однако такая буря нарушит работу компьютеров во всем мире, вплоть до глобального отключения электроэнергии.

Сейчас солнечный цикл ускорился и проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и пятен, указывает LIFE.

Важно

Также ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы. Речь идет о том бедствии, при котором внезапно отключаются линии электропередачи, случаются различные катаклизмы техногенного характера.

Это выброс из пределов солнечной короны огромных масс раскаленной и электрически заряженной плазмы, пишет LIFE. Корональный выброс становится причиной солнечного шторма.

Когда солнечная плазма долетает до Земли, то врезается в магнитосферу планеты. После этого возникает короткий, но мощный импульс вихревого электрического поля.

При скорости потока солнечной плазмы 1,5 тыс. километров в секунду она долетит до планеты за 27 часов. Однако этого времени не хватало, чтобы спрогнозировать бедствие.

Разработана система, которая гарантирует оповещение о надвигающейся космической бомбардировке за 30 минут до ее начала. Наверняка за это время можно успеть отключить особо чувствительные гаджеты.

Экватор

Между тем продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.